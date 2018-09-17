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СМИ: Осенью будет подготовлен законопроект об уголовной ответственности за нелегальные кредиты

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08:40 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовит законопроект об уголовной ответственности для финансовых организаций, не внесенных в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, в осеннюю сессию нижней палаты парламента. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

"Ответственность для "черных кредиторов" будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином", - сказал депутат изданию.

Ранее Центробанк сообщал, что в первой половине 2018 года количество выявленных организаций, нелегально выдающих кредиты, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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