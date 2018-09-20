Южные страны ЕС потеряли контроль над нелегальной миграцией - канцлер Австрии
13:00 20.09.2018 Источник: REGNUM
Председатель Совета Европейского Союза (ЕС) в этом полугодии, канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил южные страны ЕС в том, что они потеряли контроль над нелегальной миграцией, пишет испанская газета ABC.
Во время неформального саммита глав государств и правительств ЕС Курц обвинил «некоторых членов» ЕС в том, что они «слишком скептично» относятся к идее Брюсселя о расширении численности и полномочий пограничной службы Frontex, но сами не в состоянии обеспечить безопасность своих (и европейских внешних) границ. По его мнению, южные страны Европы не готовы передать свои полномочия Frontex, поскольку «хотят скрыть повышенное число прибытий [нелегальных мигрантов]».
Испания всегда выступала против вмешательства ЕС в контроль ее внешних границ, поскольку считает, что Гражданская гвардия прекрасно справляется со своими задачами в Сеуте и Мелилье, и на самом деле ситуация там не может сравниться с тем, что происходило в других местах ЕС, пишет ABC. По словам представителя Гражданской гвардии перед Еврокомиссией, «нелегко представить, как финн будет пытаться примириться с марокканцем на границе в Тарахале». Служба Frontex была создана для помощи Греции, которая действительно имеет проблемы с охраной своих границ из-за лабиринта островов и соседства с Турцией. ИА REGNUM
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