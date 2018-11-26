РФ не волнует возможность введения санкций из-за ситуации в Керченском проливе - Лавров
14:12 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ не волнуют возможные перспективы введения санкций из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это нас давно уже перестало волновать. Конечно, санкции это плохо всегда, но когда из-за инцидентов, подобных вчерашнему, сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться, как объект новых санкций, такую политику нам трудно комментировать. Очень трудно рассчитывать на то, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию", - сказал он.
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