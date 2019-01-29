Алюминиевая Ассоциация продвигает строительные проекты в регионах страны

13:42 Источник: НГ-Online

Создание региональных «дорожных карт» может ускорить реализацию утвержденного вице-премьером РФ Дмитрием Козаком «Плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018-2023 годы» и стать одним из драйверов роста потребления «крылатого» металла в строительной отрасли России. Такое предложение было высказано участниками стратегического заседания сектора «Строительство» Алюминиевой Ассоциации, в ходе которого состоялось обсуждение комплекса мер по популяризации применения алюминия в строительстве и инфраструктурных проектах.

Мировое потребление алюминия в сфере строительства составляет 23 млн т, при этом доля России составляет всего порядка 350 тыс. т ежегодно, что не соответствует потенциалу страны. В свою очередь, компетенции отечественных компаний, их производственные мощности, способны обеспечить рынок строительства современными продуктами и материалами, полностью соответствующими общемировым стандартам качества.

В рамках плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности до 2023 года члены Алюминиевой Ассоциации готовы представить региональным властям актуальные возможности алюминиевых предприятий по созданию и реализации проектов в области автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, жилья и улучшения городской среды. В рамках программ будут продемонстрированы решения для здравоохранения и образования: типовые строения школ, детских садов, открытых и крытых стадионов, вертолетных площадок для медицинских организаций, стационаров и др.

Еще одной темой заседания стал предстоящий форум «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum), который состоится в рамках Российской строительной недели «Rosbuild 2019». В ходе 4-дневной работы форума запланирована обширная деловая программа по ключевым задачам, стоящим перед алюминиевой отраслью. Во время круглых столов и панельных дискуссий будут подняты актуальные вопросы совершенствования нормативной базы и госрегулирования, применения новых технологий в разных секторах промышленности. Посетители выставки смогут ознакомиться с экспозициями объектов, выполненных с применением алюминия, а также в рамках конкурса «Алюминий в архитектуре».

«Алюминиевая Ассоциация готова выступить консолидирующим звеном для запуска проектов, способных придать новый импульс развитию отрасли. Создание «дорожных карт» и последующая реализация проектов положительно скажется, как на алюминиевой отрасли, так и на промышленности и экономике страны в целом», – сказал глава Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Сергей Киселев

