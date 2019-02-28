0
0
109
НОВОСТИ

Стало известно, чего просила КНДР у США на саммите

21:15 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР на прошедшем в Ханое саммите просила у США лишь частичной отмены санкций - в первую очередь, тех, которые вредят гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Об этом в четверг в отеле Melia, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, на который были приглашены корреспонденты ТАСС.

"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", - подчеркнул он. По словам главы МИД КНДР, северокорейская сторона предложила взамен ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне. "Мы также пообещали остановить все ракетные и ядерные испытания", - добавил он.

"Текущие предложения нашей стороны - максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры", - сказал глава МИД КНДР и добавил, что США - сверх озвученного северокорейской стороной - потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага". 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 28.02.2019
Нетаньяху: "Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды"
0
54
20:20 28.02.2019
Facebook готов продолжать диалог с властями России по персональным данным
0
169
19:30 28.02.2019
Набиуллина: Годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года
0
212
19:00 28.02.2019
Источник: США пытаются убедить союзников по НАТО ограничить участие в конференции по безопасности в Москве
0
259
18:24 28.02.2019
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
0
254
17:40 28.02.2019
Назначен новый начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
0
316
17:12 28.02.2019
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
0
314
17:00 28.02.2019
Обнаружена новая элементарная частица
0
352
16:52 28.02.2019
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости ОРВИ в Москве остается низким
0
338
16:32 28.02.2019
Военнослужащий Черноморского флота осужден на 10 лет за шпионаж в пользу Украины
0
403

Возврат к списку