Стало известно, чего просила КНДР у США на саммите

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР на прошедшем в Ханое саммите просила у США лишь частичной отмены санкций - в первую очередь, тех, которые вредят гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Об этом в четверг в отеле Melia, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, на который были приглашены корреспонденты ТАСС.

"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", - подчеркнул он. По словам главы МИД КНДР, северокорейская сторона предложила взамен ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне. "Мы также пообещали остановить все ракетные и ядерные испытания", - добавил он.

"Текущие предложения нашей стороны - максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры", - сказал глава МИД КНДР и добавил, что США - сверх озвученного северокорейской стороной - потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага".