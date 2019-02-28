Стало известно, чего просила КНДР у США на саммите
21:15 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР на прошедшем в Ханое саммите просила у США лишь частичной отмены санкций - в первую очередь, тех, которые вредят гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Об этом в четверг в отеле Melia, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, на который были приглашены корреспонденты ТАСС.
"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", - подчеркнул он. По словам главы МИД КНДР, северокорейская сторона предложила взамен ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне. "Мы также пообещали остановить все ракетные и ядерные испытания", - добавил он.
"Текущие предложения нашей стороны - максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры", - сказал глава МИД КНДР и добавил, что США - сверх озвученного северокорейской стороной - потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага".
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