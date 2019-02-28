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Нетаньяху: "Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды"

22:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что собирается оставаться на своем посту еще много лет. Слова политика прозвучали в видеообращении, которое транслировали в прямом эфире основные каналы израильского телевидения.

"Я не собираюсь ломаться, я собираюсь продолжать. Я собираюсь оставаться на своем посту еще много лет. Я черпаю силы в том, что во всех обвинениях нет ни слова правды", - сказал Нетаньяху, комментируя заявление генерального прокурора еврейского государства о намерении выдвинуть против главы правительства обвинения по делам о коррупции.

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