Трамп: США только что установили полный контроль над территорией "халифата" в Сирии

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты установили полный контроль над территорией, которую ранее контролировала террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", - сказал он.



