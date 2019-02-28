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Трамп: США только что установили полный контроль над территорией "халифата" в Сирии

22:30 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты установили полный контроль над территорией, которую ранее контролировала террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы только что установили контроль над территорией "халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", - сказал он.


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