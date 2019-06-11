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Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

22:40 11.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правозащитника Льва Пономарёва оштрафовали на 300 тысяч рублей. Мещанский районный суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга.

Как напоминает ТАСС, 13 мая на Лубянской площади Пономарёв устроил несанкционированное шествие и сам принял в нём участие. В полицейском протоколе говорится, что правозащитник отказался прекратить мероприятие, добровольно приняв на себя обязанности организатора, осознавая характер своих действий.

Пономарёв в свою очередь на заседании суда назвал этот протокол подлогом. «Меня наказывают за то, что я пытаюсь быть посредником между властью и обществом. Мы много раз пытались согласовывать мероприятия — сокращали число участников, предлагали не перекрывать улицы, но нам всё время отказывали. После этого я сказал, что приду к зданию на Лубянке, потому что возмущён происходящим в стране. И я сказал всем, кто придёт вместе со мной, чтобы они пришли без плакатов. Люди услышали меня», — заявил правозащитник.

На выплату штрафа у 77-летнего Пономарёва есть 60 дней. Адвокаты намерены обжаловать решение в Мосгорсуде.  Говорит Москва

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