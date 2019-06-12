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НОВОСТИ

Навальный снова попал в полицию

13:25 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Как передает корр. ТАСС, сотрудники полиции задержали Навального в толпе участников акции. Ранее были задержаны несколько человек.

Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам Голунов сообщил, что не пойдет на несанкционированную акцию, что лучше заняться действительно полезными делами.

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