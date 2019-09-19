Религиозная сегрегация может уйти из начальной школы

13:30 Источник: НГ-Online

Публикация проекта нового Федерального государственного образовательного стандарта начального образования обеспокоила РПЦ, сообщает Интерфакс-религии со ссылкой на распространенном в четверг в Москве. По новой программе из модуля «Основы религиозных культ и светской этики», состоявшем из шести предметов, остаются только два – основы светской этики и мировые религиозные культуры. Оставшиеся четыре, основы православной культуры, ислама, буддизма и иудаизма исключены.

"Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской православной церкви, представляя интересы православного сообщества в сфере общего образования, обращается к ответственным государственным структурам с призывом отказаться от утверждения проектов стандартов в данной редакции, выражает готовность к открытому обсуждению сложившейся ситуации и решению данной проблемы в конструктивном ключе путем диалога, направленного на реализацию законных прав и свобод граждан России в сфере образования", - говорится в заявлении синодального отдела,.

В заявлении приводятся статистические данные опросов родителей, по которым за преподавание подобного модуля выступают от 40 и более процентов.

"В целом можно говорить о предполагаемой попытке ликвидации возможностей воспитания детей с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях", - заявили в синодальном отделе.