ЦКЗ США привели неутешительный прогноз смертности от коронавируса COVID-19
22:15 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 1,7 миллиона человек могут умереть в США в результате вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. С таким прогнозом выступили американские эксперты, основываясь на данных федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ). Их оценки приводит в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".
По данным издания, в феврале руководство ЦКПЗ и эксперты-вирусологи провели телефонную конференцию, на которой подняли вопрос касательно того, какими последствиями может обернуться для Соединенных Штатов эпидемия нового коронавируса. Они определили несколько возможных вариантов развития событий - в зависимости от того, какими темпами будет распространяться вирус на территории США и насколько тяжело будет протекать болезнь, вызванная им. С их выводами ознакомились порядка 50 групп ученых, которые составили модели распространения вируса среди американского населения.
Согласно их прогнозам, заразиться вирусом в США в период от нескольких месяцев до более года рискуют от 160 млн до 214 млн человек. Умереть в результате заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, могут от 200 тыс. до 1,7 млн жителей Соединенных Штатов. По данным на март текущего года население США превышает 329 млн человек.
НОВОСТИ
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 11:32 12.03.2020
- Турция останется в Идлибе - министр обороны
- 10:05 12.03.2020
- Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
- 22:20 11.03.2020
- Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
- 16:12 11.03.2020
- В подмосковной военной части произошел взрыв
- 11:32 11.03.2020
- Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами недалеко от Аляски
- 22:00 10.03.2020
- Пентагон пока не отменяет учения в Европе Defender-20
- 20:00 10.03.2020
- Америка перебрасывает в Ирак системы ПРО для защиты от Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать