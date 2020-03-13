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ЦКЗ США привели неутешительный прогноз смертности от коронавируса COVID-19

22:15 13.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 1,7 миллиона человек могут умереть в США в результате вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. С таким прогнозом выступили американские эксперты, основываясь на данных федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ). Их оценки приводит в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, в феврале руководство ЦКПЗ и эксперты-вирусологи провели телефонную конференцию, на которой подняли вопрос касательно того, какими последствиями может обернуться для Соединенных Штатов эпидемия нового коронавируса. Они определили несколько возможных вариантов развития событий - в зависимости от того, какими темпами будет распространяться вирус на территории США и насколько тяжело будет протекать болезнь, вызванная им. С их выводами ознакомились порядка 50 групп ученых, которые составили модели распространения вируса среди американского населения.

Согласно их прогнозам, заразиться вирусом в США в период от нескольких месяцев до более года рискуют от 160 млн до 214 млн человек. Умереть в результате заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, могут от 200 тыс. до 1,7 млн жителей Соединенных Штатов. По данным на март текущего года население США превышает 329 млн человек.

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