Поправки к Конституции позволят защитить историю от фальсификации, уверен политический аналитик Антон Бредихин

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Принятие поправок к Конституции 1 июля окажет влияние на академическую мысль России и защитит историю РФ от фальсификации, уверен кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. По его словам, проблема переписывания истории очень важна. «Сейчас на нас идет более чем активная атака со стороны стран Запада, – полагает эксперт. – Фактически, переписывается даже история, которую помнят ныне живущие люди. Это очень щепетильный момент, который был продемонстрирован в очередной раз и в преддверии празднования 75-летия Победы, когда западные страны поставили под сомнение роль СССР в победе над фашизмом».

Как говорит Бредихин, крайне важно, чтобы отечественное академическое сообщество могло формировать важнейшие посылы для общества, публиковать документы и учебники, которые раскрывали бы историческую правду. Это позволит воспитывать патриотов России. «Поправки в Основном Законе государства будут означать влияние на всю академическую мысль страны в целом, – уверен Бредихин. – Это напоминание нашему академическому сообществу о том, что ни в коем случае при составлении учебников, составлении монографий и проведении исследований, не стоит отрабатывать денежку, которая капает с Запада. Ведь очень многие получают оттуда гранты, и за эти гранты многие понимают, что должны отчитываться фальсификациями». Принятие поправок, по мнению эксперта, будет прямым сигналом прозападным ученым, которые пытаются фальсифицировать историю России.

Не менее важны и поправки, связанные укреплением статуса русского языка. «Народы России очень трепетно относятся не только к своему историческому прошлому, но и настоящему, к культурной идентичности. Язык, для народов страны имеет очень важную роль, при этом язык могут использовать в политических целях некие силовые движения, которые могут приводить к сепаратизму, что наблюдалось в те же 90-е годы, – полагает эксперт. – Со времен Российской Империи языки не ущемлялись, в отличие от стран Европы или США, например, а наоборот, сохранялись. Это всегда было направленной политикой государства. Закрепление (статуса) русского языка важно не только для русского народа, но и для всех народов России. При этом права всех народов не должны ущемляться. Язык, как фактор самоидентификации, должен преподаваться в школах, должны печататься книги на национальных языках, это должно быть отражено в Конституции и это должно было быть закреплено в ней еще 30 лет назад».