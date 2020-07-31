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В США снова подозревают Россию в распространении фейков о коронавирусе - СМИ

09:05 29.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Американские власти снова подозревают Россию в распространении фейков о коронавирусе. В Москве официально эту информацию не комментировали.

Люди, связанные с российской разведкой намеренно распространяют ложную информацию о пандемии, чтобы обострить обстановку в американском обществе и организовать хаос к выборам президента, намеченным на эту очень. Об этом написали агентство Associated Press и газета New York Times со ссылкой на свои источники. По их данным некие Александр Старунский и Денис Тюрин, которые ранее работали на ГРУ, публиковали ложные материалы на интернет-порталах OneWorld.press, InfoBrics.org и InfoRos.ru. В агентстве уточняют, что всего с мая этого года на этих сайтах было опубликовано около ста пятидесяти материалов о пандемии. Таким образом, например, распространялась версия об американском происхождении коронавируса.

Тем временем интернет-портал OneWorld уже ответил на обвинения. Он опубликовал опровержение, отметив, что AP и New York Times намерено искажают информацию, чтобы запугать авторов сайта и заставить их заниматься самоцензурой. В тексте отдельно отмечается, что ни один из колумнистов OneWorld не был обвинен в сотрудничестве с ГРУ или другими спецслужбами.

Источники Associated Press в Госдепе обвиняли Россию в распространении фейков о коронавирусе еще в феврале этого года. В Москве эти утверждения называли необоснованными.  Эхо Москвы

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