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Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности страны

19:00 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержание в Белоруссии более 30 россиян, которых белорусские правоохранительные органы называют представителями иностранной частной военной компании, является чрезвычайным происшествием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности страны.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко..

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