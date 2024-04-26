"Роснефть" обновила свою экспозицию на выставке "Россия"

23:26

На ВДНХ 26 апреля после обновления продолжит работу павильон «Роснефти». Выставочное пространство, которое было создано по авторскому дизайн-проекту к форуму «Россия», открылось в ноябре 2023 года. Павильон разделен на тематические зоны с мультимедийными и интерактивными экспонатами, которые позволяют посетителям узнать о главных проектам и технологиях, применяемых «Роснефтью».

После обновления экспозиции в ее центре размещен керн - образцы горных пород, содержащие ценную для геологов информацию. В них можно увидеть окаменелости древних рыб и насекомых, и даже янтарь из Восточно-Сибирского моря. Возраст представленных пород – 23-470 млн лет. Также в интерактивную инсталляцию встроена буровая вышка флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Модель оживает с помощью технологии дополненной реальности – вокруг появляется спецтранспорт, газотурбинная электростанция, судна снабжения в порту и вахтовый городок. Для добычи нефти на «Восток Ойл» будут задействованы свыше 100 подобных буровых установок, разработанных специально для Арктики.

Кроме того, в павильоне появилось пространство для творчества, которое будет интересно и взрослым, и детям. Гости экспозиции смогут оживить на «цифровом холсте» объекты «Роснефти».

Обновлена и уличная зона у павильона. Теперь там можно поиграть в шахматы или настольный теннис и покачаться на качелях. Еще одна спортивная активность – необычная, это велошредер. Посетители выставки, которые крутят педали подобного велосипеда, запускают процесс переработки пластика и измельчают пластик у крошку, которая затем будет вторсырьем. Также в зоне отдыха появился летний кинотеатр под открытым небом, где планируется проводить показы документальных фильмов, а также встречи с режиссерами. Открыта и уличная выставка – там можно увидеть фотографии производственных активов «Роснефти», а также кадры из научных экспедиций, организованных компанией.

Как в павильоне, так и на улице продолжает работать кафе «Зерно», в которых гостям предлагают попробовать самые популярные блюда сети АЗС «Роснефть». Посетители могут выпить фирменный кофе из Венесуэлы, купить выпечку и хот-доги, блины с разными начинками, куриные крылышки и картошку фри.