Трамп призвал привлечь Джорджа Сороса к ответственности за «поддержку протестов» в США

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь американского финансиста Джорджа Сороса и его сына к ответственности в соответствии с законом о преступных организациях (RICO Act) за «поддержку насильственных протестов» в стране.

«Джордж Сорос и его замечательный сын — радикальный левый — должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое на территории Соединенных Штатов Америки», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.

«Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части», — продолжил американский лидер. «Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране», — добавил он. Трамп также призвал Сороса и его «сумасшедших друзей с западного побережья» быть осторожнее, поскольку власти США «следят на ними».

Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) предусматривает, в том числе, тюремное заключение сроком до 20 лет, а также финансовые санкции.