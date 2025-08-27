Трамп призвал привлечь Джорджа Сороса к ответственности за «поддержку протестов» в США
17:45 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп призвал привлечь американского финансиста Джорджа Сороса и его сына к ответственности в соответствии с законом о преступных организациях (RICO Act) за «поддержку насильственных протестов» в стране.
«Джордж Сорос и его замечательный сын — радикальный левый — должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое на территории Соединенных Штатов Америки», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.
«Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части», — продолжил американский лидер. «Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране», — добавил он. Трамп также призвал Сороса и его «сумасшедших друзей с западного побережья» быть осторожнее, поскольку власти США «следят на ними».
Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) предусматривает, в том числе, тюремное заключение сроком до 20 лет, а также финансовые санкции.
