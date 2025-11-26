Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ - Глава МИД Армении
19:35 26.11.2025 Источник: Интерфакс
Армения на данном этапе не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ, заявил журналистам замминистра иностранных дел страны Мнацакан Сафарян. «Такого вопроса (о выходе Армении из ОДКБ. – ИФ) на данный момент в повестке МИД нет. Перед нами такой задачи не поставлено», – сказал он. По его словам, формат взаимодействия и политика Армении по вопросу ОДКБ известна. «Мы не участвуем в работе ОДКБ, но и не препятствуем принятию решений или документов. На данном этапе наша политика такая. Армения ведет свою внешнюю политику на основе своих интересов и исходя из формирующейся ситуации», – отметил Сафарян.
Позднее в этот день спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам: «Фактически мы вышли из ОДКБ». «Что касается остального (официальный выход из Организации. – ИФ), оставьте это на нашу политическую целесообразность и на наши переговоры», – добавил он. В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «наиболее вероятной» возможность выхода республики из ОДКБ. В декабре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в Организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда «ОДКБ не выполнила своих обязательств по обеспечению безопасности Республики Армения». В июне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ. В конце июня в Кремле заявили, что членство Армении в ОДКБ предполагает определенные выгоды и пользу, но вопрос об участии или выходе из этой организации – суверенное решение этой республики.
