Более 565 тыс. человек заболели холерой с начала года, более 7 тыс. умерли — ВОЗ
17:12 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала с начала года в мире 565 404 случая заболевания холерой, включая 7 074 случая со смертельным исходом. Особенно сильно болезнь затронула Афганистан, где заболели 145 907 человек, а также Йемен (87 566 заболевших) и Южный Судан (78 772), сообщила ВОЗ.
«С 1 января по 26 октября 2025 года из 32 стран пяти регионов ВОЗ поступили сообщения о 565 404 случаях холеры и 7 074 смертях», — отметила организация.
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в октябре в 20 странах, территориях и районах выявили 35 026 новых случаев холеры и острой водянистой диареи, что на 34% меньше, чем в сентябре. В октябре в мире были также зафиксированы 335 случаев смерти от холеры, что на 55% меньше, чем в предыдущем месяце.
ВОЗ констатировала, что «в последние годы конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к увеличению числа вспышек заболевания, особенно в сельской местности и районах, пострадавших от наводнений, где плохая инфраструктура и ограниченный доступ к здравоохранению задерживают лечение». В результате действия этих трансграничных факторов вспышки холеры «все труднее поддаются контролю».
За 10 месяцев 2025 года в Афганистане зарегистрировано 145 907 случаев холеры, Йемене — 87 566, Южном Судане — 78 772, Судане — 71 692, Демократической Республике Конго (ДРК) — 61 089. За этот период в ДРК зафиксировали 1 825 летальных исходов. В Судане от холеры умерли 1 704 человека, Южном Судане — 1 272, Анголе — 858, Нигерии — 500.
НОВОСТИ
- 17:40 26.11.2025
- Президент Гвинеи-Бисау сообщил, что в стране происходит госпереворот — Jeune Afrique
- 17:00 26.11.2025
- Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
- 16:45 26.11.2025
- Сбер внедрил искусственный интеллект в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости
- 16:32 26.11.2025
- У США есть понимание сложности украинского вопроса, считает Путин
- 16:12 26.11.2025
- Максимальные суммы страховых выплат в РФ выросли более чем вдвое за 4 года — Голикова
- 16:00 26.11.2025
- Шахматист Синдаров из Узбекистана стал победителем Кубка мира
- 15:32 26.11.2025
- План по снижению возможности ухода от уплаты налогов будет реализован в 2026 г. — Силуанов
- 15:30 26.11.2025
- Почти две трети всех квадратных метров жилой недвижимости в России девелоперы строят вместе со Сбером
- 15:12 26.11.2025
- Песков призвал не спешить с выводами о близости завершения украинского конфликта
- 15:00 26.11.2025
- Жапаров просил увеличить число направляемых в Киргизию учителей из РФ — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать