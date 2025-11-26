0
0
86
НОВОСТИ

Более 565 тыс. человек заболели холерой с начала года, более 7 тыс. умерли — ВОЗ

17:12 26.11.2025

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала с начала года в мире 565 404 случая заболевания холерой, включая 7 074 случая со смертельным исходом. Особенно сильно болезнь затронула Афганистан, где заболели 145 907 человек, а также Йемен (87 566 заболевших) и Южный Судан (78 772), сообщила ВОЗ.

«С 1 января по 26 октября 2025 года из 32 стран пяти регионов ВОЗ поступили сообщения о 565 404 случаях холеры и 7 074 смертях», — отметила организация.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в октябре в 20 странах, территориях и районах выявили 35 026 новых случаев холеры и острой водянистой диареи, что на 34% меньше, чем в сентябре. В октябре в мире были также зафиксированы 335 случаев смерти от холеры, что на 55% меньше, чем в предыдущем месяце.

ВОЗ констатировала, что «в последние годы конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к увеличению числа вспышек заболевания, особенно в сельской местности и районах, пострадавших от наводнений, где плохая инфраструктура и ограниченный доступ к здравоохранению задерживают лечение». В результате действия этих трансграничных факторов вспышки холеры «все труднее поддаются контролю».

За 10 месяцев 2025 года в Афганистане зарегистрировано 145 907 случаев холеры, Йемене — 87 566, Южном Судане — 78 772, Судане — 71 692, Демократической Республике Конго (ДРК) — 61 089. За этот период в ДРК зафиксировали 1 825 летальных исходов. В Судане от холеры умерли 1 704 человека, Южном Судане — 1 272, Анголе — 858, Нигерии — 500.

