Рост ВВП РФ составит в 2025 г. не менее 1,5% — Силуанов
17:12 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП России в текущем году, согласно оценке Минэкономразвития, составит не менее 1,5%. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Действительно, если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста, тем не менее, будут составлять не менее 1,5%, во всяком случае, по оценке Министерства экономического развития, в текущем году», — сказал Силуанов.
В свою очередь, журналистам в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что работа над макропрогнозом еще продолжается, обновленные показатели будут скоро представлены.
