В следующем году ЕГЭ по истории не станет обязательным - Кравцов
20:50 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности не станет обязательным в 2026 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«В наступающем учебном году [будет] два обязательных экзамена: по русскому языку и по математике. Остальные экзамены по выбору. Сегодня прорабатывается вопрос, чтобы в перспективе, не в наступающем учебном году, вместо обществознания школьники сдавали историю», — сказал он.
