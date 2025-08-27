0
НОВОСТИ

Правительство РФ вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина

18:45 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ) до 30 сентября 2025 года, для непроизводителей — до 31 октября, сообщил кабмин в своем телеграм-канале.

«Правительство вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты», — сообщили в правительстве.

