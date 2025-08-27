Bloomberg: Такое впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, который главы МИД объединения обсудят на неформальной встрече в Копенгагене 29–30 августа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС исторически был против применения вторичных санкций, — отмечает агентство. — Однако сейчас ЕС готовит новый пакет [ограничений] против России, который должен быть принят в течение недель, и складывается впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России».

Агентство отмечает, что эти вторичные санкции могут быть направлены на противодействие мерам России по преодолению ограничений и могут заключаться в запретах на поставки определенных товаров и технологий в третьи страны, которые Евросоюз подозревает в попытках обхода санкций.