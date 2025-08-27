Премьер Дании извинилась перед гренландками за принудительную контрацепцию в 60-е годы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения жительницам Гренландии, которые в 1960-е годы подверглись принудительному контролю уровня рождаемости путем установки внутриматочных спиралей.

«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность. Поэтому от имени Дании я хотела бы сказать: мне очень жаль», — отмечает премьер в письменном заявлении.

«Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства», — также пишет Фредериксен.

Гренландки, которым до 1991 года была без их согласия поставлена спираль, до сих пор не получили возмещения ущерба. Кампания принудительной контрацепции в 1960-е и 1970-е годы была запущена для контроля уровня рождаемости на острове. Спирали устанавливали несовершеннолетним девушкам и женщинам после родов или прерывания беременности — часто без согласия или ведома пациентов.

Точный масштаб этого дела пока не определен. Рассмотрение завершится в 2025 году. Об этом власти Дании и Гренландии договорились в 2023 году. Иски правительству Дании предъявили 143 женщины, которым датские врачи установили спирали без их согласия. Общая сумма исков составляет 43 млн крон ($6,1 млн).