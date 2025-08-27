0
0
63
НОВОСТИ

Замначальника штаба ВВС США: Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы

18:20 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский ядерный арсенал почти полностью модернизирован, проведение РФ специальной военной операции на Украине не привело к его ослаблению. Такое мнение выразил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

«Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. Этим занимались в течение долго времени», — заявил он на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. «И если вы спросите меня, были ли они ослаблены из-за Украины? По большей части нет. Средства на ядерное сдерживание по-прежнему выделяются, и это имеет приоритет над делами, касающимися Украины», — считает он.

