Германские СМИ полагают, что следствие установило личности всех диверсантов, причастных к подрыву «Северных потоков»
19:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Die Zeit.
Согласно совместному расследованию Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы Германии, вероятно, установили личности всех членов диверсионной группы, предположительно осуществившей взрывы на «Северных потоках». Следователям, как уточняет газета, удалось установить имена семи подозреваемых. На их арест выданы ордера, подчеркивает Die Zeit.
