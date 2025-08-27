0
0
83
НОВОСТИ

В Северной Осетии пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказ

16:44 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресечена попытка поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 27.08.2025
Премьер Дании извинилась перед гренландками за принудительную контрацепцию в 60-е годы
0
42
16:12 27.08.2025
Правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в Германии — DPA
0
160
16:00 27.08.2025
В 2025 году в вузах РФ будут обучаться 5 млн студентов — Чернышенко
0
160
15:32 27.08.2025
Гарантии безопасности Киеву по модели 5 статьи Устава НАТО — основные обсуждаемые — Мелони
0
217
15:12 27.08.2025
Большинство немцев считают, что Киев должен быть готов к уступкам территорий — Die Welt
0
245
15:00 27.08.2025
Европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину — WSJ
0
249
14:32 27.08.2025
ВС РФ всегда бьют лишь по военным целям, это позиция Путина — Песков
0
280
14:17 27.08.2025
Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику
0
277
14:12 27.08.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 275 военнослужащих на всех направлениях СВО
0
260
14:00 27.08.2025
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
0
292

Возврат к списку