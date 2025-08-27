В Северной Осетии пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказ

16:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресечена попытка поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении.