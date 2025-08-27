В Северной Осетии пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказ
16:44 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресечена попытка поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщили в УФСБ РФ по республике.
«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:00 27.08.2025
- Премьер Дании извинилась перед гренландками за принудительную контрацепцию в 60-е годы
- 16:12 27.08.2025
- Правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в Германии — DPA
- 16:00 27.08.2025
- В 2025 году в вузах РФ будут обучаться 5 млн студентов — Чернышенко
- 15:32 27.08.2025
- Гарантии безопасности Киеву по модели 5 статьи Устава НАТО — основные обсуждаемые — Мелони
- 15:12 27.08.2025
- Большинство немцев считают, что Киев должен быть готов к уступкам территорий — Die Welt
- 15:00 27.08.2025
- Европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину — WSJ
- 14:32 27.08.2025
- ВС РФ всегда бьют лишь по военным целям, это позиция Путина — Песков
- 14:17 27.08.2025
- Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику
- 14:12 27.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли около 1 275 военнослужащих на всех направлениях СВО
- 14:00 27.08.2025
- Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать