Столтенберг: В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Об этом он заявил на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.