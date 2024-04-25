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Столтенберг: В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали

20:35 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Об этом он заявил на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.

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