Столтенберг: В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали
20:35 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть честными и признать, что страны альянса не предоставили Украине обещанную военную помощь. Об этом он заявил на мероприятии некоммерческой организации «Атлантический мост» в Германии. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО.
«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал он.
НОВОСТИ
- 19:30 25.04.2024
- The Economist: Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи
- 18:25 25.04.2024
- Индийские автопроизводители не спешат поставлять свою продукцию в Россию
- 18:15 25.04.2024
- Путин поручил рассмотреть возможность сократить время поездов в пути от Москвы до Черного моря
- 17:47 25.04.2024
- Экономические власти РФ считают, что рынок ипотеки «перегрет» и влияет на инфляцию — Путин
- 17:12 25.04.2024
- Более половины американцев поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов из США
- 17:00 25.04.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 200 украинских беспилотников
- 16:32 25.04.2024
- Дефицит кадров в РФ нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы — Путин
- 16:12 25.04.2024
- Европарламент призвал ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ
- 16:00 25.04.2024
- США передали Киеву в марте более 100 ракет ATACMS увеличенной дальности — NYT
- 15:50 25.04.2024
- Сбер объявил о старте международного детского конкурса AI Challenge
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать