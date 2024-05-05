В праздник Пасхи РПЦ молится о воцарении прочного и справедливого мира - патриарх Кирилл

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении поздравил верующих с главным праздником христиан — Пасхой, отметив, что в этот день Русская православная церковь (РПЦ) обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.



«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — сказал он.



Патриарх подчеркнул, что РПЦ сегодня продолжает активно помогать тем, кто находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения. Епархии, монастыри, приходы, православные волонтеры продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело, добавил он, поблагодарив всех за труды, отзывчивость и доброту.



