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В праздник Пасхи РПЦ молится о воцарении прочного и справедливого мира - патриарх Кирилл

09:35 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении поздравил верующих с главным праздником христиан — Пасхой, отметив, что в этот день Русская православная церковь (РПЦ) обращается к воскресшему Господу и просит его о воцарении прочного и справедливого мира.

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира», — сказал он.

Патриарх подчеркнул, что РПЦ сегодня продолжает активно помогать тем, кто находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей, кто потерял родных и близких или получил ранения. Епархии, монастыри, приходы, православные волонтеры продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело, добавил он, поблагодарив всех за труды, отзывчивость и доброту.

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