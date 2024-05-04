Более 30 пассажирских поездов были задержаны на СвЖД из-за непогоды

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в графике движения пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения произошел из-за неблагоприятных погодных условий в течение дня 4 мая. Более 30 поездов были задержаны на время от 15 минут до 6,5 часа, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часа. В настоящее время поезда следуют по маршрутам. В вагонах на протяжении всего времени поддерживался комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для очистки путей от снега задействовано более 100 человек и 11 единиц техники, используются технические средства для восстановления работы устройств управления движением, организованы круглосуточные дежурства руководителей. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке.

По данным Федеральной пассажироской компании (ФПК), в настоящее время с опозданием от 22 минут до 3 часов 14 минут следуют 10 пассажирских поездов: № 117 Новокузнецк — Москва, № 2 Москва — Владивосток, № 55 Екатеринбург — Москва, № 102 Пенза — Нижневартовск, № 96 Москва — Барнаул, № 108 Волгоград — Нижневартовск, № 59 Сургут — Москва, № 77 Абакан — Москва, № 378 Казань — Новый Уренгой, № 523 Екатеринбург — Имеретинский курорт.