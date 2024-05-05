Джоан Роулинг, автор знаменитой серии романов, планирует написать еще шесть книг - СМИ

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере и его друзьях, намерена написать несколько книг. «У меня в голове [еще] шесть книг», — приводит ее слова газета The Times.



«Одна из них та, которую пишу сейчас (восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке — прим. ТАСС), — сообщила Роулинг. — Будут еще два „Страйка“, а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться». Идеи для новых произведений приходят, как сказала писательница, во время работы над романами, погружении в них. Но иногда они появляются «совершенно неожиданно: во время приготовления подливки или еще чего-то в этом роде». Замысел немедленно заносится в блокнот, и если он хороший, то рано или поздно реализуется, даже если этот блокнот теряется.



Роулинг нравится «писать от руки, особенно ночью». При этом начало для нее сложнее, чем завершение. «Обычно я знаю, куда иду. К тому времени, когда дохожу до конца, если все правильно сплетено, писать заключительную часть довольно легко». Несколько раз она писала последнюю главу книги «до того, как закончила первую». То же самое повторилось и в восьмом «Страйке».



По признанию Роулинг, «только однажды она испытала писательский кризис». Это было во время написания второй книги о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и тайная комната» (1998)». Ее охватила паника, она была «просто ошеломлена, буквально застыла», не зная, куда двигаться дальше. И такое состояние продолжалось около недели.



