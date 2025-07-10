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ЕП отклонил резолюцию о недоверии главе ЕК фон дер Ляйен

14:00 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

«Резолюция отклонена», — заявила спикер Европарламента Роберта Метсола.

За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 175 парламентариев поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.

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