Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика РФ ослабевает
09:20 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф не стал соглашаться с утверждениями журналиста о том, что российская экономика ослабевает. Такое заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News.
Отвечая на предположение журналиста о том, что российская экономика «дает сбой», Уиткофф сказал: «Я не знаю, сказал бы я так». Вместо этого он объяснил позицию президента США Дональда Трампа. «Я думаю, президент разочарован. Он разочарован, потому что не считает, что это его война, и не считает, что эту войну нужно продолжать, он хочет, чтобы прекратились смерти», — пояснил спецпосланник.
