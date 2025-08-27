Австрия усилила охрану Гросси из-за угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» — WSJ
09:32 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» в адрес гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники (WSJ).
Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра».
Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от «связанных с Ираном лиц». По словам второго собеседника газеты, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации. «Мы можем подтвердить, что Австрия выделила [бойцов] отряда „Кобра“, но не можем подтвердить информацию об источнике угрозы», — сказал The Wall Street Journal руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
НОВОСТИ
- 10:32 27.08.2025
- Снижение ставки ЦБ на 1 п. п. позволяет экономить бюджету РФ до 200 млрд руб. — Мантуров
- 10:20 27.08.2025
- Перевозчиков обязали в течение часа сообщать об обнаружении запрещенного груза
- 10:05 27.08.2025
- В МЧС Киргизии заявили, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше
- 10:00 27.08.2025
- Лидеру Южной Кореи стоит отказаться от «бредовой идеи» денуклеаризации КНДР — ЦТАК
- 09:20 27.08.2025
- Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика РФ ослабевает
- 09:05 27.08.2025
- Взрыв и пожар на крыше жилого дома произошли в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА
- 09:00 27.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 26.08.2025
- Трамп: Зеленский тоже не является невиновным...
- 21:35 26.08.2025
- Стивен Уиткофф назвал конфликты в мире, которые США рассчитывают урегулировать до конца года
- 20:15 26.08.2025
- США пытаются передать союзникам по НАТО как можно больше вооружений - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать