Австрия усилила охрану Гросси из-за угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» — WSJ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийские власти располагают разведданными, указывающими на наличие угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» в адрес гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники (WSJ).

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в Вене. После получения информации об угрозе для Гросси от некой третьей стороны австрийские власти решили перевести его под усиленную круглосуточную охрану. В конце июня к главе агентства приставили бойцов из отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра».

Как утверждал один из источников издания, угроза исходит от «связанных с Ираном лиц». По словам второго собеседника газеты, источник угрозы находится непосредственно в Иране и власти Австрии очень серьезно относятся к сложившейся ситуации. «Мы можем подтвердить, что Австрия выделила [бойцов] отряда „Кобра“, но не можем подтвердить информацию об источнике угрозы», — сказал The Wall Street Journal руководитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.