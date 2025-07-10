Кишинев с приходом нынешней власти практически полностью потерял рынок РФ — Додон
14:40 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил лидер «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон.
«Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан Республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией», — сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» с вице-премьером РФ Александром Новаком.
Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики. «За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений», — подчеркнул политик.
Молдавскую сторону на встрече представляют Додон, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, а также глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.
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