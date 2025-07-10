В Китае предложили изменить Три закона робототехники для боевых гуманоидов
15:12 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Использование боевых человекоподобных роботов, которые уже разрабатываются в мире, может вызвать этические проблемы, и для них уже не годятся три закона робототехники, предложенные Айзеком Азимовым. Такое мнение высказали китайские специалисты на страницах газеты Народно-освободительной армии Китая «Цзефанцзюнь бао».
Эксперты Юань И, Ма Е и Юэ Шигуан отмечают, что в настоящее время ведущие страны мира придают большое значение разработке гуманоидных роботов и их военному применению. Они полагают, что военным следует провести «этические и правовые исследования» в отношении применения гуманоидных роботов, чтобы «избежать моральных ловушек».
«Военные гуманоидные роботы — наиболее человекоподобное оружие на сегодняшний день. Возможные неизбирательные убийства и несчастные случаи, связанные с непредумышленным убийством при их массовом и стандартном применении, неизбежно повлекут за собой правовые обвинения и моральное осуждение», — говорится в статье.
В статье упоминаются Три закона робототехники, предложенные американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым. Они подразумевают, что робот не может допустить причинение вреда человеку, при этом должен выполнять все его приказы и заботиться о собственной безопасности, если это не противоречит первому правилу. Авторы подчеркивают, что боевые роботы, очевидно, нарушают первый закон и поэтому для них необходимы новые правила.
«В связи с этим военные гуманоидные роботы должны обеспечивать как минимум три вещи: подчиняться людям, не изменять программы, зависящие от людей, и не совершать насилие без ограничений со стороны пользователей. Уважать людей, строго отличать их от других целей и не уничтожать их без разбора. Защищать людей, уметь своевременно останавливать и ограничивать чрезмерное применение насилия», — считают китайские эксперты.
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