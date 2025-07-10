Каждая фракция Госдумы может влиять на принимаемые решения — Володин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половиной комитетов Госдумы руководят депутаты оппозиционных фракций, это позволяет всем фракциям влиять на принятие решений, всесторонне рассматривать вопросы и помогает избежать ошибок. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, бывают ситуации, когда необходимо оперативно принять решения, но даже в этом случае они тщательно обсуждаются. «Это ценность, потому что от этого зависит качество принимаемых решений. <…> У нас каждая фракция может влиять на принимаемое решение, потому что 50% комитетов — это комитеты, которые возглавляют представители оппозиционных фракций, дает возможность учесть все мнения», — сказал он.

«Да, сложнее работать, но мы с вами в этом случае меньше ошибаемся и больше принимаем решений выверенных, более грамотных, более эффективных», — подчеркнул Володин.

Кроме того, он отметил, что в «Единой России» руководящие должности в комитетах занимают 42% депутатов, а в «Справедливой России — За правду» — 73%, «в ЛДПР немного меньше, где-то, наверное, порядка 70%». «Это дает возможность фракциям участвовать в обсуждении вопросов во всех комитетах, причем занимая должности как председателей, так и первых заместителей, заместителей — это тоже не случайно», — отметил председатель Госдумы.