РФ фиксирует на Украине производство боевых отравляющих веществ — постпред при ОЗХО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия фиксирует случаи применения Киевом токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, а также наличие на Украине систем их массового производства. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. <…> Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства», — заявил он в ходе своего выступления на 109-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. По его словам, Россия обратилась к организации с просьбой об оказании технической помощи в связи с обнаружением на освобожденных от украинских формирований территориях комплектов самодельных взрывных устройств с токсичными химикатами.