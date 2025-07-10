Нефть и газ будут занимать более половины энергобаланса в мире в ближайшие 25 лет — ОПЕК
13:32 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля нефти и газа в мировом энергобалансе с 2024 года по 2050 год продолжит держаться на уровне более 50%, а доля только нефти составит к 2050 году чуть менее 30%. Такой прогноз содержится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).
В ОПЕК ожидают, что спрос на нефть и газ продолжит значительно расти на фоне сильной потребности в надежных и доступных источниках энергии. По прогнозу организации, спрос на нефть к 2050 году вырастет на 18,2 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента (н. э.), а на газ — почти на 20 млн баррелей в сутки н. э.
При этом ОПЕК прогнозирует, что к 2050 году значительно упадет спрос на уголь — с 82 млн баррелей в сутки н. э. до 51,4 млн баррелей в сутки н. э. Организация объясняет такое сокращение спроса климатической повесткой и замещением другими видами топлива.
В то же время, по оценке ОПЕК, спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вырастет почти до 100 млн баррелей в сутки н. э. с 47,4 млн баррелей в сутки н. э. в 2024 году, то есть чуть более чем вдвое. Доля ВИЭ в мировом энергобалансе также увеличится — с 15,4% в 2024 году до 26,3% в 2050 году, но все еще будет меньше, чем доля нефти.
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