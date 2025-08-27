Европа опасается отправлять войска на Украину из-за непредсказуемости США — СМИ
13:05 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны опасаются направлять войска на Украину из-за опасений, что Вашингтон может в любой момент прекратить с ними обмен разведданными. Об этом сообщил эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке в британской газете The Guardian.
«Европейские правительства, размышляющие над тем, следует ли направлять сухопутные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские силы или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные, данные наблюдения и разведывательной деятельности, если Россия начнет новое наращивание военной мощи или возобновит военные действия», — написал он.
Тейлор указал, что европейские лидеры «также сталкиваются с политическими и экономическими проблемами» внутри своих стран, пытаясь увеличить военную и финансовую поддержку Киева и разработать надежный план гарантий безопасности на послевоенный период. Эксперт заявил о наличии серьезных сомнений в том, что европейские государства смогут «обеспечить какое-либо прекращения огня». По его словам, Европа не обладает «политическим и военным потенциалом, необходимым для сдерживания России без надежной поддержки США».
