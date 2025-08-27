12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич убежден, что протестные акции в стране ведут к дестабилизации и углублению внутренних проблем, а не к их решению и реформам .

«Целью этих протестов является не реформа, а дестабилизация, не решение проблем, а их углубление. Правительство [Сербии], напротив, привержено диалогу, стабильности и реформам, которые укрепляют демократические институты. Это единственный путь, который служит интересам народа Сербии», — написал он в открытом письме, опубликованном британской газетой Financial Times (FT).

Вучич также опроверг выводы старой статьи FT, где утверждалось, что Сербия должна выбрать между «авторитаризмом или полным подчинением требованиям оппозиции». По словам президента, это ложное утверждение, так как правительство всегда «старалось вести добрососедские переговоры» с протестующими, но они «раз за разом отказывалась». Он добавил, что до эскалации протестов правительство «предприняло значительные шаги», чтобы ответить на вопросы граждан, возникшие после трагедии в Нови-Саде. Начались уголовные дела и коррупционные расследования, а также бывший премьер-министр Милош Вучевич ушел в отставку.

Глава Сербии в ответ на требование протестующих провести досрочные выборы отдельно подчеркнул, что «демократические страны не могут менять график выборов каждый раз, когда возникают протесты», так как это «навредило бы самим гражданам». Утверждения же СМИ о том, что Сербия находится на пороге гражданской войны «еще больше сужают пространство для диалога, разжигая внутреннюю напряженность», резюмировал Вучич.