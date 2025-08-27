Пошлины США против Индии «погубили» идею более тесного сотрудничества в QUAD — Politico

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские пошлины на товары из Индии «погубили» идею укрепления оборонного сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Индия, Австралия, США и Япония). Об этом пишет издание Politico.

США в последние десятилетия добивались сближения с Индией, пытаясь отдалить ее от России, традиционного многолетнего партнера этой южноазиатской страны, пишет издание. В том числе это делалось с помощью QUAD. Еще в января глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Дели хотел бы укрепления оборонной составляющей в рамках этого формата. «Эта инициатива, вероятно, мертва до тех пор, пока администрация [президента США Дональда] Трампа продолжает наказывать Индию пошлинами», — пишет издание.

Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин в комментарии изданию сказал, что нынешний кризис в отношениях двух стран не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения [Индии и США]», — сказал бывший дипломат.