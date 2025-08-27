0
0
206
НОВОСТИ

Пошлины США против Индии «погубили» идею более тесного сотрудничества в QUAD — Politico

12:32 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские пошлины на товары из Индии «погубили» идею укрепления оборонного сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Индия, Австралия, США и Япония). Об этом пишет издание Politico.

США в последние десятилетия добивались сближения с Индией, пытаясь отдалить ее от России, традиционного многолетнего партнера этой южноазиатской страны, пишет издание. В том числе это делалось с помощью QUAD. Еще в января глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Дели хотел бы укрепления оборонной составляющей в рамках этого формата. «Эта инициатива, вероятно, мертва до тех пор, пока администрация [президента США Дональда] Трампа продолжает наказывать Индию пошлинами», — пишет издание.

Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин в комментарии изданию сказал, что нынешний кризис в отношениях двух стран не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения [Индии и США]», — сказал бывший дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 27.08.2025
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
0
24
13:32 27.08.2025
Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов — Росрыболовство
0
96
13:20 27.08.2025
Российские туристы пострадали в ДТП в Абхазии
0
118
13:05 27.08.2025
Европа опасается отправлять войска на Украину из-за непредсказуемости США — СМИ
0
139
13:00 27.08.2025
ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР
0
149
12:47 27.08.2025
Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет в Москве 30–31 августа
0
156
12:20 27.08.2025
Протесты в Сербии ведут к дестабилизации страны, а не к реформам — Вучич
0
221
12:05 27.08.2025
Израиль, Литва и Болгария ограничивают прием пенсий из России — Соцфонд
0
255
12:00 27.08.2025
На полицейских в Москве напал иностранный гражданин, возбуждено уголовное дело
0
240
11:32 27.08.2025
Турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек — замглавы МЭР
0
223

Возврат к списку