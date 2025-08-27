ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Центр» за минувшие сутки освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.