Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет в Москве 30–31 августа
12:47 27.08.2025
В Москве на территории Большого и Малого Строгинского затона 30–31 августа пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест». Он будет первым в России событием, которое объединит экстремальные водные виды спорта, живую музыку и интерактивные развлечения под открытым небом.
На фестивале, организованном департаментом спорта Москвы, будут открыты более 10 тематических зон: площадка по волейболу, площадка по панна-футболу, площадка «Гармония» (для занятий йогой, пилатесом), также гостям предложат поиграть в настольные игры, фрисби, настольный теннис, бадминтон. Впервые в России состоится концерт на воде, причем вместо трибун зрители смогут использовать сап-борды.
Специальную программу предложат юным горожанам. В детской зоне для них проведут мастер-классы, игры, предложат разные развлечения.
Кроме того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона пройдет этап чемпионата Москвы по вейксерфингу. Москвичи смогут увидеть выступления профессиональных спортсменов, флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России, гонки на джетски с участием звезд.
Вечером на территории летнего кинотеатра устроят премьеру фильма «Повелитель ветра» о полете на воздушном шаре. Путешественника Федора Конюхова в фильме сыграл Федор Бондарчук.
Перед горожанами в дни фестиваля будут выступать музыкальные коллективы разных жанров и диджеи, а 31 августа хедлайнером музыкальной части будет группа Zoloto.
