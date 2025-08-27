0
0
148
НОВОСТИ

Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет в Москве 30–31 августа

12:47 27.08.2025

В Москве на территории Большого и Малого Строгинского затона 30–31 августа пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест». Он будет первым в России событием, которое объединит экстремальные водные виды спорта, живую музыку и интерактивные развлечения под открытым небом.

На фестивале, организованном департаментом спорта Москвы, будут открыты более 10 тематических зон: площадка по волейболу, площадка по панна-футболу, площадка «Гармония» (для занятий йогой, пилатесом), также гостям предложат поиграть в настольные игры, фрисби, настольный теннис, бадминтон. Впервые в России состоится концерт на воде, причем вместо трибун зрители смогут использовать сап-борды.

Специальную программу предложат юным горожанам. В детской зоне для них проведут мастер-классы, игры, предложат разные развлечения.

Кроме того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона пройдет этап чемпионата Москвы по вейксерфингу. Москвичи смогут увидеть выступления профессиональных спортсменов, флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России, гонки на джетски с участием звезд.

Вечером на территории летнего кинотеатра устроят премьеру фильма «Повелитель ветра» о полете на воздушном шаре. Путешественника Федора Конюхова в фильме сыграл Федор Бондарчук.

Перед горожанами в дни фестиваля будут выступать музыкальные коллективы разных жанров и диджеи, а 31 августа хедлайнером музыкальной части будет группа Zoloto.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11675
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12039
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11335
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11670
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11650
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11652
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11507
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11693
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11561
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11392

Возврат к списку