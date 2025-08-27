Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет в Москве 30–31 августа

12:47

В Москве на территории Большого и Малого Строгинского затона 30–31 августа пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест». Он будет первым в России событием, которое объединит экстремальные водные виды спорта, живую музыку и интерактивные развлечения под открытым небом.

На фестивале, организованном департаментом спорта Москвы, будут открыты более 10 тематических зон: площадка по волейболу, площадка по панна-футболу, площадка «Гармония» (для занятий йогой, пилатесом), также гостям предложат поиграть в настольные игры, фрисби, настольный теннис, бадминтон. Впервые в России состоится концерт на воде, причем вместо трибун зрители смогут использовать сап-борды.

Специальную программу предложат юным горожанам. В детской зоне для них проведут мастер-классы, игры, предложат разные развлечения.

Кроме того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона пройдет этап чемпионата Москвы по вейксерфингу. Москвичи смогут увидеть выступления профессиональных спортсменов, флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России, гонки на джетски с участием звезд.

Вечером на территории летнего кинотеатра устроят премьеру фильма «Повелитель ветра» о полете на воздушном шаре. Путешественника Федора Конюхова в фильме сыграл Федор Бондарчук.

Перед горожанами в дни фестиваля будут выступать музыкальные коллективы разных жанров и диджеи, а 31 августа хедлайнером музыкальной части будет группа Zoloto.