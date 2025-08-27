На полицейских в Москве напал иностранный гражданин, возбуждено уголовное дело

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранный гражданин напал на сотрудников полиции в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.