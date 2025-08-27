Израиль, Литва и Болгария ограничивают прием пенсий из России — Соцфонд

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в полной мере выполняет обязательства перед пенсионерами за рубежом, но санкции создают препятствия для переводов за границу. Прием пенсий из РФ все еще ограничивают Израиль, Литва и Болгария, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

«Запрос на перевод платежей российская сторона направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, также ограничивающие прием пенсий из России. После получения согласия выплаты будут перечислены и в эти страны. Отметим, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом. Однако санкционные ограничения, инициированные недружественными странами, создают препятствия для переводов получателям за границу», — говорится в сообщении.