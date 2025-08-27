14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.