Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
14:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Дмитрий Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 13:32 27.08.2025
- Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов — Росрыболовство
- 13:20 27.08.2025
- Российские туристы пострадали в ДТП в Абхазии
- 13:05 27.08.2025
- Европа опасается отправлять войска на Украину из-за непредсказуемости США — СМИ
- 13:00 27.08.2025
- ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР
- 12:47 27.08.2025
- Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет в Москве 30–31 августа
- 12:32 27.08.2025
- Пошлины США против Индии «погубили» идею более тесного сотрудничества в QUAD — Politico
- 12:20 27.08.2025
- Протесты в Сербии ведут к дестабилизации страны, а не к реформам — Вучич
- 12:05 27.08.2025
- Израиль, Литва и Болгария ограничивают прием пенсий из России — Соцфонд
- 12:00 27.08.2025
- На полицейских в Москве напал иностранный гражданин, возбуждено уголовное дело
- 11:32 27.08.2025
- Турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек — замглавы МЭР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать