Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов — Росрыболовство
13:32 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов, объяснили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», — сказал Шестаков, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
