В Стамбуле за сопротивление полиции в Первомай арестовал 38 человек - Минюст
10:45 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Из 65 человек, задержанных за нападения на полицию 1 мая и попытки прорваться к площади Таксим, несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, арестованы 38 человек, в том числе по обвинениям в нарушении закона о собраниях и демонстрациях, пропаганде террористической организации, оказании сопротивления государственным служащим», — написал министр в соцсети X.
Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий пострадали 28 полицейских. Всего по стране было задержаны 226 человек. Власти Турции запретили проводить первомайскую манифестацию на центральной площади Стамбула Таксим.
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