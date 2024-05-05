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В Стамбуле за сопротивление полиции в Первомай арестовал 38 человек - Минюст

10:45 05.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Стамбуле арестовал 38 из 65 задержанных за оказание сопротивления полиции на первомайских акциях в крупнейшем городе Турции. Об этом сообщил глава Минюста республики Йылмаз Тунч.

«Из 65 человек, задержанных за нападения на полицию 1 мая и попытки прорваться к площади Таксим, несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, арестованы 38 человек, в том числе по обвинениям в нарушении закона о собраниях и демонстрациях, пропаганде террористической организации, оказании сопротивления государственным служащим», — написал министр в соцсети X.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что результате столкновений с манифестантами во время первомайских шествий пострадали 28 полицейских. Всего по стране было задержаны 226 человек. Власти Турции запретили проводить первомайскую манифестацию на центральной площади Стамбула Таксим.

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