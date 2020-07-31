Жители ДНР подготовили для ЕСПЧ иски к Украине на сумму свыше 130 млрд рублей

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Жители Донецкой Народной Республики подготовили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованиями к Украине о возмещении причиненного ущерба на общую сумму более 130 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, сообщила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

«За период работы комиссии было проинформировано 1200 граждан Республики, из них 1050 человек выразили намерение подать иск в Европейский суд по правам человека, где ответчиком выступает Украина, виновная в нанесении материального ущерба и морального вреда гражданам Республики в результате вооруженной агрессии в отношении жителей ДНР. По предварительным подсчетам, причиненный Украиной ущерб составляет более 130 миллиардов рублей», – отметила Шишкина.