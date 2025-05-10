Пакистан начинает против Индии крупномасштабную операцию - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии в ответ на действия индийской стороны, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

По их словам, целями в рамках операции являются "многочисленные стратегические объекты по всей Индии".

На начальном этапе "в ходе серии ударов, по сообщениям источников в службе безопасности, уничтожено множество ценных индийских военных объектов", говорится в сообщении.